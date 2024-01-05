KİRACISIYLA KAVGA EDEN İŞ YERİ SAHİBİ MÜDAHALE EDEN POLİSE ARACIYLA ÇARPTI

NEVŞEHİR'de,kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, olaya müdahale eden polis memuruna hafif ticari aracıyla çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi'nde meydana geldi. İşyeri sahibi Günay Servet Ö. ile kiracısı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kavgayı ayırıp tarafları sakinleştirdi. Günay Servet Ö.'nün, olay yerinden uzaklaşırken 33 EF 767 plakalı hafif ticari aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu polis memuru Şahin K. yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Günay Servet K., polis merkezine götürüldü. (DHA

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden genel ve detay görüntü

-Polis memurunun ambulans ile hastaneye götürülüşünden görüntü

-Polise çarpan hafif ticari araçtan genel ve detay görüntü

-Zanlının polis eşliğinde hastaneye getirilişinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,