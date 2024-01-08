Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        NEVŞEHİR'de2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü, hafif yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'de2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü, hafif yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Nevşehir-Niğde yolu Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 EU 747 plakalı otomobil ile 50 ZB 913 plakalı otomobil, beldenin girişindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler tedaviyi kabul etmezken otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 otomobilin çarpıştığı, araçlardan birinin takla attığı ve kazayı görenlerin bölgeye koştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de üzerine sürülen aracın çarpması sonucu yaralanan...
        GÜNCELLEME 2 - Nevşehir'de üzerine sürülen aracın çarpması sonucu yaralanan...
        Kapadokya Havalimanı geçen yıl 561 bin 663 yolcu ağırladı
        Kapadokya Havalimanı geçen yıl 561 bin 663 yolcu ağırladı
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de üzerine sürülen aracın çarpması sonucu yaralanan p...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de üzerine sürülen aracın çarpması sonucu yaralanan p...
        Kapadokya'da geçen yıl 615 binden çok turist balon turuna katıldı
        Kapadokya'da geçen yıl 615 binden çok turist balon turuna katıldı
        KİRACISIYLA KAVGA EDEN İŞ YERİ SAHİBİ MÜDAHALE EDEN POLİSE ARACIYLA ÇARPTI
        KİRACISIYLA KAVGA EDEN İŞ YERİ SAHİBİ MÜDAHALE EDEN POLİSE ARACIYLA ÇARPTI