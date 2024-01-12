Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 19 şüpheli adliyede (2)
13ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nevşehir merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden, 13'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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