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        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 19 şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 21:29 Güncelleme: 12.01.2024 - 21:29
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        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 19 şüpheli adliyede (2)
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        13ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Nevşehir merkezli 9 ilde sosyal medya üzerinden 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden, 13'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulurken, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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