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        Kapadokya'da 1 saniyelik reklam çekimi 40 bin lira oldu

        KAPADOKYA´da 2024'te ticari film ve video çekimlerinde 1 günlük ücret 14 bin 270 lira; ticari reklam çekimlerinde ise 1 saniyelik ücret 40 bin 773 lira oldu. Karara ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:55
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        Kapadokya'da 1 saniyelik reklam çekimi 40 bin lira oldu
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        KAPADOKYA´da 2024'te ticari film ve video çekimlerinde 1 günlük ücret 14 bin 270 lira; ticari reklam çekimlerinde ise 1 saniyelik ücret 40 bin 773 lira oldu. Karara ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından 2024 yılında Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 7174 sayılı kanun kapsamında, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın sorumluluk alanına giren merkezlerde ticari film ve video çekimlerinde 1 günlük ücret 14 bin 270 lira 89 kuruş olarak belirlenirken; ticari reklam çekimlerinde de bir saniyelik ücret 40 bin 773 lira 98 kuruş olarak kararlaştırıldı. Bölgede ticari anlamda yapılacak fotoğraf çekimlerinde de günlük olarak 815 lira 48 kuruş olarak fiyat belirlemesine gidilirken; aylık ücret 12 bin 232 lira 19 kuruş, yıllık ücret ise 109 bin 377 lira 40 kuruşa yükseltildi. Diğer yandan kanun kapsamında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmecilerinin izin belgesi talebi ise belge başına 24 bin 56 lira 65 kuruş olarak belirlenirken; turizm işletmecilerine verilecek yeterlilik belgesi talebi de belge başına 19 bin 245 lira 33 kuruş oldu. Bölgede ticari anlamda yapılacak fotoğraf çekimlerinde de günlük 815 lira 48 kuruş olarak fiyat belirlemesine gidilirken, aylık ücret 12 bin 232 lira 19 kuruş, yıllık ücret ise 109 bin 377 lira 40 kuruşa yükseltildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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