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        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 03:22 Güncelleme: 19.01.2024 - 03:25
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        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahallede meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 50 UD 848 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GF 6534 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Havva Hazal Yılmaz (17) hayatını kaybederken, sürücü S.Ö. ile S.U ve M.T., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Havva Hazal Yılmaz'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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