Kapadokya'da kar yağışı
TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya, mevsimin ilk karı düştü.
TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya, mevsimin ilk karı düştü.
Kapadokya'da dün akşam saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karın tadını çıkardı. Peribacaları da kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.