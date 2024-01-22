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        Kapadokya'da kar yağışı

        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya, mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:24
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        Kapadokya'da kar yağışı
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        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya, mevsimin ilk karı düştü.

        Kapadokya'da dün akşam saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karın tadını çıkardı. Peribacaları da kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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