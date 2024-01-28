Nevşehir Belediyespor - Bergama Sportif Faaliyetler: 2-1

STAD:GAZİ

HAKEMLER: Tolga Tuna,Gürcan Uslu,Ayşenur Karakoç

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa, Aras, Mücahit (Dk.37,Berkay), Umut (Dk.61 Tuğcan), Bahadır, Ahmet Özer, Caner (Dk.61 Osman), Mehmet (Dk.61), Alpay, Ahmet Taner Çukadar, İbrahim (Dk.46 Umut), Ender

BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER: Amir, Kağan, Ferhat, (Dk.81 Melih), Halil, Burak, Erhan (Dk. 81 Ali),Yakup, Arda, Yusuf, (Dk.54 Berkay), Fuat, Aziz (Dk. 62 Süleyman)

GOLLER: Dk. 89 Osman, Dk.90+5 Ahmet (Nevşehir Belediyespor)- Dk. 56 Berkay (Bergama Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR:Mehmet, Osman Ender (Nevşehir Belediyespor) Berkay, Osman Kağan, Süleyman (Bergama Sportif Faaliyetler)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Bergama Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

DHA-Spor - Türkiye-Nevşehir - Ahmet KORKMAZER

2024-01-28 16:28:38

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