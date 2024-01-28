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        Nevşehir Belediyespor - Bergama Sportif Faaliyetler: 2-1

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:30
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        Nevşehir Belediyespor - Bergama Sportif Faaliyetler: 2-1
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        STAD:GAZİ

        HAKEMLER: Tolga Tuna,Gürcan Uslu,Ayşenur Karakoç

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa, Aras, Mücahit (Dk.37,Berkay), Umut (Dk.61 Tuğcan), Bahadır, Ahmet Özer, Caner (Dk.61 Osman), Mehmet (Dk.61), Alpay, Ahmet Taner Çukadar, İbrahim (Dk.46 Umut), Ender

        BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER: Amir, Kağan, Ferhat, (Dk.81 Melih), Halil, Burak, Erhan (Dk. 81 Ali),Yakup, Arda, Yusuf, (Dk.54 Berkay), Fuat, Aziz (Dk. 62 Süleyman)

        GOLLER: Dk. 89 Osman, Dk.90+5 Ahmet (Nevşehir Belediyespor)- Dk. 56 Berkay (Bergama Sportif Faaliyetler)

        SARI KARTLAR:Mehmet, Osman Ender (Nevşehir Belediyespor) Berkay, Osman Kağan, Süleyman (Bergama Sportif Faaliyetler)

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Bergama Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Nevşehir - Ahmet KORKMAZER

        2024-01-28 16:28:38

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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