Minibüsün çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritteyken yolun karşısına geçmek isteyen Gözübüyük'ün motosikletine minibüsün çarptığı görüldü.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Nevşehir-Sulusaray kara yolu 2000 Evler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.Ç. (55) idaresindeki 50 AAN plakalı minibüs, Fikriye Gözübüyük'ün kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Gözübüyük yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fikriye Gözübüyük, kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

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