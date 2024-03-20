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        Minibüsün çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        NEVŞEHİR'de, minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Fikriye Gözübüyük (77), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:10
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        Minibüsün çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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        NEVŞEHİR'de, minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Fikriye Gözübüyük (77), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Nevşehir-Sulusaray kara yolu 2000 Evler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.Ç. (55) idaresindeki 50 AAN plakalı minibüs, Fikriye Gözübüyük'ün kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Gözübüyük yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fikriye Gözübüyük, kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritteyken yolun karşısına geçmek isteyen Gözübüyük'ün motosikletine minibüsün çarptığı görüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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