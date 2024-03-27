Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar (3)

İFTARAKATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avanos ilçesindeki tarihi taş köprü ve esnaf ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen iftara katıldı. Bakan Uraloğlu, iktidara geldikleri zamandan bu yana birçok proje geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim işimiz yol yapmak. İnsanları bir yerden bir yere ulaştırmak. Gidecekleri yerlere götürmek, taşıyacakları yükü taşıtmak, onları güvenle seyahat ettirebilmek, istedikleri zaman diliminde, istedikleri yerlere gitmeyi sağlayabilmektir. Gerçekten bu sektörde olan turizm sektörü de dahil, sektör ayrımı yapmaksızın hangimiz bir araca binmeden günlük yaşamımızı tamamlıyoruz? Şöyle bir 22 yıl öncesine gidelim. Bir yerden bir yere gideceğimiz zaman gerçekten o gideceğimiz güzergaha bağlı olarak bir kamyonun peşine takılmak. Gideceğimiz bir yere bir uçak bileti, bir uçak seferi bulabilmek gibi durumlar hepimizi endişelendiriyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güzel işler yaptık ve her tarafı ulaşılabilir kıldık. Türkiye haritasını gözümüzün önüne getirelim. Karayolundan havayoluna, demir yoluna kadar birçok şey yaptık. Birçok şey de planlıyoruz. Yani yaptıklarımızla övünüyor muyuz? Gerçekten övünmemiz lazım. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Eğer biz dünyada 10 ekonomiden birisi olacaksak ki inşallah olacağız. O zaman ülkemize daha çok yatırım yapmamız lazım. Ulaştırma sektöründe yatırım yapmamız lazım. Cumhurbaşkanımız da o talimatları bize verdi. Biz de o yatırımları yapıyoruz."