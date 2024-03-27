Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar (3)

        İFTARAKATILDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avanos ilçesindeki tarihi taş köprü ve esnaf ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen iftara katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:15 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İFTARAKATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avanos ilçesindeki tarihi taş köprü ve esnaf ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen iftara katıldı. Bakan Uraloğlu, iktidara geldikleri zamandan bu yana birçok proje geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bizim işimiz yol yapmak. İnsanları bir yerden bir yere ulaştırmak. Gidecekleri yerlere götürmek, taşıyacakları yükü taşıtmak, onları güvenle seyahat ettirebilmek, istedikleri zaman diliminde, istedikleri yerlere gitmeyi sağlayabilmektir. Gerçekten bu sektörde olan turizm sektörü de dahil, sektör ayrımı yapmaksızın hangimiz bir araca binmeden günlük yaşamımızı tamamlıyoruz? Şöyle bir 22 yıl öncesine gidelim. Bir yerden bir yere gideceğimiz zaman gerçekten o gideceğimiz güzergaha bağlı olarak bir kamyonun peşine takılmak. Gideceğimiz bir yere bir uçak bileti, bir uçak seferi bulabilmek gibi durumlar hepimizi endişelendiriyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güzel işler yaptık ve her tarafı ulaşılabilir kıldık. Türkiye haritasını gözümüzün önüne getirelim. Karayolundan havayoluna, demir yoluna kadar birçok şey yaptık. Birçok şey de planlıyoruz. Yani yaptıklarımızla övünüyor muyuz? Gerçekten övünmemiz lazım. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Eğer biz dünyada 10 ekonomiden birisi olacaksak ki inşallah olacağız. O zaman ülkemize daha çok yatırım yapmamız lazım. Ulaştırma sektöründe yatırım yapmamız lazım. Cumhurbaşkanımız da o talimatları bize verdi. Biz de o yatırımları yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Bakanlıktan altın kararı
        Bakanlıktan altın kararı
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar (2)
        Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar (2)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Nevşehir'de konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Nevşehir'de konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar
        Bakan Uraloğlu: Yaparsa yine AK Parti yapar
        Öğrenciler NEVÜ yerleşkesine fidan dikti
        Öğrenciler NEVÜ yerleşkesine fidan dikti
        Kapadokya Rus tur operatörlerine tanıtıldı
        Kapadokya Rus tur operatörlerine tanıtıldı
        Çocukluk hayalini el sanatlarıyla ünlü ilçede üretime dönüştürdü
        Çocukluk hayalini el sanatlarıyla ünlü ilçede üretime dönüştürdü