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        Akşener: Seçilmesine vesile olduklarımızın birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıyı anlatamam

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:11 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:15
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        Akşener: Seçilmesine vesile olduklarımızın birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıyı anlatamam
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil. Mesela ben çok üzgünüm. Ama aldığımız oy oranı ya da kazandığımız yerlerin azlığı veya çokluğu üzerinden değil" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Rasim Arı'nın başkan seçilmesi sonrası kente teşekkür ziyaretinde bulundu. İlk olarak Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Akşener ardından da Belediye Caddesi üzerinde bulunan otoparkta partililerle iftar programında buluştu. Programa, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve il teşkilatı üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

        Nevşehir'de çok mutlu bir sofranın başında olduklarını belirten Akşener, "Şu anda Gazze'de ve Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz acı çekiyor. Yani, Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. Analar çocuklarına yemek yediremiyor. Milyar dolarlık paraları olan İslam aleminin yöneticileri keyif yapıyor. Cenabı Allah hepsini bildiği gibi yapsın. Ama diğer tarafta Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ise evlatlarını Çinli zalimler alıyor, kamplara götürüyor. Bir ailenin erkeklerini alıyor, onları da işçi olarak işçi kamplarına götürüyor. O evde kalan kadınların başına da her eve 2 Çinli erkek konuluyor. Gazze'de evladını doyuramayan, gözünün önünde katil Netenyahu'nun yaptıkları yüzünden, gözünün önünde açlıktan eriyerek ölüp giden evladını onun karşısında çaresiz kalan anayı babayı düşünün. Öbür tarafta vücudundan koparılarak küçücük çocuğun alınıp Çinlileştirmek üzere Müslümanlığından ayırmak üzere Çinli olması için kamplara götürüldüğü, babasının ise çalışma kamplarına köle olarak çalıştırılmaya götürüldüğü her evin içine 2 tane Çinli erkek yerleştirildiği bir Doğu Türkistan düşünün. Buna ağzını açmayan milyar dolarlık servetleri olan Müslümanları ve Türkleri düşünün" ifadelerini kullandı.

        'KUL HAKKINA SİYASETÇİLER NE KADAR RİAYET ETTİ SORULMADI'

        Kul hakkının önemine vurgu yapan Meral Akşener, "Rasim Arı, sizin tarafınızdan seçildi. Sonra birilerinin istediklerini yerine getirmediği için, sizin vergilerinizle Nevşehir Belediyesi'nde oluşan paranın yani bütçenizin hak dışı kullanılmaması, birilerine peşkeş çekilmemesi için aşırı dikkat etti. Sonuç itibariyle bu işten nemalananların sinirini bozdu ve görevden alındı. İşin özü ve özeti bu. 500 milyona yakın Nevşehir Belediyesi'nin borcu var. Şimdi esas mesele ve ölçü bu. Bunlar sizin paralarınız. Nevşehir'e hizmet etmek, Nevşehirli yaşlıların elinden tutmak, gençlerin umudunu ayağa kaldırmak, yaşlı kadın ve erkeklerin o gece tenceresi kaynamıyorsa o eve bir tencere yemeğin gitmesini sağlamaktır belediye başkanlarının görevi. Onun için de o parayı yani sizin, hepimizin vergileriyle oluşan o bütçeyi beytülmal görüp el uzatmamaktır. Onun için de 21 ay sonra görevden alındığında 1.7 milyon nakit parayı kasada bırakır, 50 milyon TL de borç bırakır. Bugün ise 500 milyon borçla bulur. Yıllardır, bütün seçim din iman üzerinden yürüdü. Ama asıl mesele kul hakkına ne kadar siyasetçileri riayet etti sorusu hiç sorulmadı. Ben bugün Rasim Arı'nın şahsında Nevşehirlilerin karşında şükranla, izzetle, eğiliyorum. Muhabbetle eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

        'UMUDUM ARTTI'

        Rasim Arı'nın hakkının yendiğini de söyleyen Akşener, "Bugün benim Türkiye'nin geleceğine ve sonrasına yönelik umudum arttı. Yani ne demek istiyorum? Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda, çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil. Mesela ben çok üzgünüm. Ama aldığımız oy oranı ya da kazandığımız yerlerin azlığı veya çokluğu üzerinden değil.  O sizin yani milletimizin bize verdiği bir mesaj. O mesajı alır, düşünür, gereğini yani o mesajın bize verdiği şöyle çalışın, böyle deyin, böyle konuşun, şunu şöyle yapın mesajını alır değerlendirir. Elbette ki onun ortaya koyduğu yol haritasına uyarız. Ama bugün burada tahmin edemeyeceğiniz bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü bir hakkın iadesi var" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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