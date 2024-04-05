MHP'nin itirazıyla Ürgüp'te seçimler iptal edildi

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ali Ertuğrul Bul'un seçimleri kazanması sonrası MHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi.

Ürgüp ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oyla seçimi önde bitirdi. MHP adayı Mustafa Öz ise, 5 bin 134 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. Bunun üzerine MHP'li yetkililer, il seçim kuruluna itirazda bulundu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin, 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.