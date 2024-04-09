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        Niğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen 2 işçi toprağa verildi (2)

        DİĞERİŞÇİ DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDINiğde'de patates deposu inşası sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Murat Değirmenci'nin (44) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Nevşehir'e götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:39 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:45
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        Niğde'de, patates deposu inşasındaki göçükte ölen 2 işçi toprağa verildi (2)
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        DİĞERİŞÇİ DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Niğde’de patates deposu inşası sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Murat Değirmenci'nin (44) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Nevşehir'e götürüldü. Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyündeki taziye evinde Murat Değirmenci için cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi ve Değirmeci'nin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, ayakta güçlükle duran Selami Değirmenci oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Murat Değirmenci'nin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        'CANIMIZ YANDI'

        Gazetecilere açıklamada bulunan Murat Değirmenci'nin kuzeni Zafer Değirmenci, "Dün biz çalışıyorduk. Bir haber geldi, göçük olduğunu söylediler. Biz, Niğde Araştırma Hastanesi'ne gittik. 2 ölü, 3 yaralı olduğu söylendi. Kendisi aşağı yukarı 20 yıldır operatör olarak çalışıyordu. Orada vatandaşlardan öğrendiğimize göre ruhsatının olmadığı söylendi. Kaçak olduğu söylendi. Biz de savcıya şikayetçi olduğumuz bildirdik. Söylenecek söz yok sözün bittiği yer. Canımız yandı. Ciğerimiz gitti, her şeyimiz gitti. 2 evliydi biri resmi nikahlı, diğeri imam nikahlı toplam 5 çocuğu var" dedi.

        Ölen Değirmenci'nin emekli olmasına rağmen oğluna ev almak için operatörlük yapmaya devam ettiği öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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