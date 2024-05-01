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        Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

        NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesindeki kuvvetli sağanak ve sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu, göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:55
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        Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
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        NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesindeki kuvvetli sağanak ve sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu, göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yol bir süre trafiğe kapandı.

        Acıgöl ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yol trafiğe kapandı. Yolun bazı yerlerinde ise çökmeler meydana geldi. Bölge halkı tarafından çekilen görüntülerde ise bir TIR'ın çöken yola düştüğü görüldü. Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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