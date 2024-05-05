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        Kapadokya'da 'Gastronomi Festivali' başladı

        TÜRKİYE'nin turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 gün sürecek olan 'Kapadokya'da Bahar Sofraları' etkinliği başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:22 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:25
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        Kapadokya'da 'Gastronomi Festivali' başladı
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        TÜRKİYE'nin turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 gün sürecek olan 'Kapadokya’da Bahar Sofraları' etkinliği başladı.

        Kapadokya bölgesinin önemli organizasyonlarından biri olan 'Kapadokya’da Bahar Sofraları' etkinliği, Nevşehir Valiliği, Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) iş birliği ile düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalde Kapadokya Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, mutfak kısmında yöresel yemekleri hazırladı. Hazırlık aşaması hakkında çalışmaları yürüten Kapadokya üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Cem Aydoğdu, yemeklerin yöresel özellikleri hakkında bilgi verdi. Burada açıklamalarda bulunan Anadolu Halk Mutfakları araştırmacısı Adnan Şahin, "Kapadokya'da 3'üncüsü yapılan gastronomi festivalinin biraz gecikmiş bir festival olduğunu düşünüyorum. Nevşehir mutfağı denildiği zaman her ne kadar ülkemizde çok önde olmasa da aslında Kapadokya’nın Nevşehir’i de içine alan çok daha geniş bir büyük coğrafyada olduğunun altını çizmek lazım. Gerek Kapadokya Üniversitesi ve bu konuda destek veren kurum ve kuruluşlara çok teşekkür etmek lazım. Çünkü ülkemizin çok az bilinen gastronomik zenginliğinin farkındalığını yaratma anlamında çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliği, sadece gastronomi değil, geleneksel halk kültürlerini de içine alan çok önemli bir envanter niteliği taşıyacak bir kaynak araştırması olarak da görüyorum" dedi.

        'YEMEKLER ÇOK KEYİFLİ'

        Programa katılan gastronomi öğretim görevlisi Asuman Kerkez ise buradaki şeflerin eski ile yeniyi bir araya getirmeyi çok iyi başardıklarını belirterek, "Belki de yüzyıllar öncesi reçeteleri burada tatma ve deneyimleme şansımız oluyor. Kapadokya'yı çok seviyoruz. Her sene buraya keyifle geliyoruz. Umarım bu devam eder. Yemekler çok keyifli. Buradaki şeflerimiz eski ile yeniyi bir araya getirmeyi çok iyi başarıyorlar. İçeride birbirinden güzel nefis şeyler tattık." diye konuştu.

        Etkinlik, 6 Mayıs günü Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi bahçesinde düzenlenecek, 'Gastro Kapadokya Yemek Şenliği' ile devam edecek.

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