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        Kayalıklardan yuvarlanıp bacağı kırılan turist kurtarıldı

        NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, dengesini kaybedip kayalıklardan yaklaşık 3 metre yuvarlanıp bacağı kırılan Alman turist Roelin Post (60), UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:47 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:50
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        Kayalıklardan yuvarlanıp bacağı kırılan turist kurtarıldı
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        NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde, dengesini kaybedip kayalıklardan yaklaşık 3 metre yuvarlanıp bacağı kırılan Alman turist Roelin Post (60), UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi’nde meydana geldi. Üzümlü Kilise yakınlarında 8 kişilik arkadaş grubu ile gezinti yapan Alman turist Roelin Post, kaygan zeminde dengesini kaybedip düştü. Kayalıklardan yaklaşık 3 metre yuvarlanan Roelin Post'un sol bacağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Alman turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı turist, ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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