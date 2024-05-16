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        'Engelliler Haftası'nda gönüllerince eğlendiler

        NEVŞEHİR'de, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) tarafından 'Engelliler Haftası' kapsamında, zihinsel engelli bireylere ve otizmli öğrencilere ses meditasyonu, müzik, resim ve at binme gibi çeşitli etkinlikler yaptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:05
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        'Engelliler Haftası'nda gönüllerince eğlendiler
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        NEVŞEHİR'de, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) tarafından 'Engelliler Haftası' kapsamında, zihinsel engelli bireylere ve otizmli öğrencilere ses meditasyonu, müzik, resim ve at binme gibi çeşitli etkinlikler yaptırıldı. KEYDER Koordinatörü Esmanur Uçarsu, "Hem yurt dışından hem yurt içinden gönüllü başvuruları alıyoruz. Gönüllüler, en az 2 haftalığına buraya gelip konaklıyorlar ve çocuklarla atölyelere katılıyorlar. Bu hafta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ama ben buna 'engelli haftası' demek yerine 'engelsiz farkındalık haftası' demek istiyorum. Çünkü bu çocukların her birinin farklı özellikleri, farklı yetenekleri ve becerileri var. Aslında biz 'engel' kelimesini kullanırken kendi zihinlerimizde onlara engel koyuyoruz" dedi.

        Merkeze bağlı Göreme beldesinde, Gümüşkent Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, aralarında 6 otizmli çocuğun da bulunduğu yaklaşık 50 engelli birey için 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Engelli bireyler, gönüllüler eşliğinde ses meditasyonu ile başlayan ve daha sonra da müzikten dramaya, el işi atölyelerinden oyun atölyesine ve at binme gibi çeşitli etkinliklerde yer aldı.

        Yaklaşık 3 saat boyunca gönüllülerin rehberliğinde gerçekleşen etkinliklere ilişkin açıklamada bulunan KEYDER Koordinatörü Esmanur Uçarsu, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği olarak özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini ve becerilerini keşfetmek amacıyla 2016 yılından itibaren etkin hizmetler yürüttüklerini söyledi. El sanatları, müzik, resim, dans, drama, at biniciliği, tarım ve sinema atölyesi gibi 14 farklı atölyeden, haftada ortalama 50 öğrencinin yararlandığını aktaran Uçarsu, “Hem yurt dışından hem yurt içinden gönüllü başvuruları alıyoruz. Gönüllüler, en az 2 haftalığına buraya gelip konaklıyorlar ve çocuklarla atölyelere katılıyorlar. Buranın işlerinde bizlere yardımcı oluyorlar. Bu hafta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ama ben buna 'engelli haftası' demek yerine 'engelsiz farkındalık haftası' demek istiyorum. Çünkü bu çocukların her birinin farklı özellikleri, farklı yetenekleri ve becerileri var. Aslında biz 'engel' kelimesini kullanırken kendi zihinlerimizde onlara engel koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        'AMACIMIZ BUNUN YAYGINLAŞMASINI SAĞLAMAK'

        Yapılan etkinliklere değinen Uçarsu, "Bugün burada Çağan Özdemir aracılığıyla ses meditasyonu gerçekleştirdik. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği bölümünden gelen gönüllülerde bugün bize eşlik ettiler. At binicilik atölyesinde, at binişini yaptıktan sonra el sanatları atölyesinde maske boyama etkinliğini gerçekleştirdik. Böyle bir kurumun her yerde olmasını isteriz. Bu yüzden amacımız aslında bunun yaygınlaşmasını sağlamak. Bu sebeple biz 2019 yılında 'çocuğunu keşfet' projesine başladık. Çocuğunu keşfet projesi ile farklı illerden 5 anne ve 5 özel gereksinimli çocuğu buraya davet ediyoruz ve burada 4 gece 5 gün konaklıyorlar. Anne ile çocuğu, birlikte 4 gün boyunca bütün etkinliklere katılıyor" diye konuştu.

        'HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMİYORUZ'

        Bu etkinliklerin ücretsiz ve gönüllü bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Uçarsu, "Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Şimdiye kadar Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Çorum, Trabzon, Ankara, Manisa, Bursa, Aydın, Eskişehir, İzmir, Şanlıurfa ve Aksaray gibi illerin yanı sıra Kırgızistan’dan da burada aileler ağırladık. Çok memnun bir şekilde buradan ayrıldılar. Bizlerde özel gereksinimli bireylerin hayatlarına burada dokunabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz” dedi.

        Otizmli Zeynep İlkin Dağtekin'in annesi Emel Dağtekin ise kızının KEYDER’in yabancı gönüllüleri sayesinde İngilizce öğrendiğini söyleyerek, "KEYDER'de bize katkıda bulunan yabancı gönüllülerin İngilizce konuşması, kızımın da İngilizceye yatkınlığıyla ilerlemesi çok iyi oldu. İlk geldiğimiz sıralar alışma evresinden kaynaklı biraz sıkıntılar yaşadık. Ama daha sonra buranın sıcaklığıyla ve gönüllülerin yardımıyla daha ileri seviyelere kat edebildik” ifadelerini kullandı.

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