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        19 Mayıs kutlamalarında 'Nefes'li gösteri

        NEVŞEHİR'de19 Mayıs kutlamaları kapsamında Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM) eğitimli köpeği 'Nefes'in gösterisi, ilgiyle takip edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:15
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        19 Mayıs kutlamalarında 'Nefes'li gösteri
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        NEVŞEHİR'de19 Mayıs kutlamaları kapsamında Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM) eğitimli köpeği 'Nefes'in gösterisi, ilgiyle takip edildi.

        Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, JAKEM köpeği 'Nefes'in Astsubay Çavuş Emrah Varlı eşliğinde yaptığı gösteri, ilgiyle izlendi. Tören alanında, 'Nefes' tarafından ileri itaat çalışması, eğitmeni ile kalp masajı, matematik hesabı, ölü taklidi, mekik ve şınav çalışması sergilendi. Daha sonra JAKEM, at birlikleri tören geçidi yaptı.

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