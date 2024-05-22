Yolcunun çantasında 1,5 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu

NEVŞEHİR'dedurdurulan otobüste Azerbaycan uyruklu kadının çantasında yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde 7 kilo 158 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptığı sırada bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Ateş' eşliğinde yapılan aramada Azerbaycan uyruklu F.C.'nin çantasında yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde 7 kilo 158 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın şüpheli, polis merkezine götürüldü.