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        Yolcunun çantasında 1,5 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu

        NEVŞEHİR'dedurdurulan otobüste Azerbaycan uyruklu kadının çantasında yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde 7 kilo 158 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:30
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        Yolcunun çantasında 1,5 milyon TL değerinde uyuşturucu bulundu
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        NEVŞEHİR'dedurdurulan otobüste Azerbaycan uyruklu kadının çantasında yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde 7 kilo 158 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptığı sırada bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Ateş' eşliğinde yapılan aramada Azerbaycan uyruklu F.C.'nin çantasında yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde 7 kilo 158 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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