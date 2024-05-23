Nevşehir'de 2024'ün ilk 4 ayında 155 bin kişi balonla uçtu

NEVŞEHİR'de, balon uçuşlarının daha güvenli yapılabilmesi için Balon Kalkış Alanları Güvenlik Toplantısı yapıldı. Vali Ali Fidan, "Kapadokya tanıtmalı balon kalkış alanlarından, 2023 yılında uçuş yapılabilen 218 günde 27 bin 425 balonla, 615 bin 63 kişi balon uçuşuna katılmıştır. 2024 yılının ilk 4 ayında ise uçuş yapılabilen 62 günde 6 bin 706 balonla 155 bin 153 kişi balon uçuşuna katılmış olup ilk 4 aylık dönemde 2023 yılına göre yolcu sayısında yüzde 57 artış olmuştur" dedi.

Nevşehir Valiliğindeki toplantıya Vali Ali Fidan, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ve sektör temsilcileri katıldı. Konaklama verilerini paylaşan Vali Fidan, "1 Mayıs 2023’ten nisan sonuna kadar 249 farklı ülkeden ve bölgeden 2 milyon 152 bin 526 turist ağırlamışız. İl Kültür Turizm Müdürlüğü verilerine göre; 2022 yılında 4 milyon 192 bin 70, 2023 yılında 4 milyon 827 bin 36 yerli ve yabancı turist, ilimizdeki müze ve ören yerlerini ziyaret etmiştir. Doğal ve kültürel zenginliklerinin yanında bölgedeki sıcak hava balon uçuşları çok sayıda yerli ve yabancı turisti Nevşehir'e çekmektedir. Bölgeye gelen turistlerin büyük bir bölümü balon turlarına katılmakta veya balon kalkış ve iniş alanları çevresindeki seyir alanlarından sıcak hava balon uçuşlarını izlemektedir. Nevşehir ilindeki sıcak hava balonları ile icra edilen ticari yolcu operasyonları ruhsatlı 30 balon şirketine ait olan 333 balonla icra edilmekte olup uçuş izinleri ile takip ve kontrolleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de ruhsatlandırılmış 67 sıcak hava balon şirketinin yüzde 45’i, 434 sıcak hava balonun da yüzde 77’si ilimizde faaliyet göstermektedir” diye konuştu.

‘NEVŞEHİR SICAK HAVA BALONCULUĞUNUN EN ÖNEMLİ MERKEZİ’ Dünyanın sıcak hava balonculuğunun en önemli merkezinin Nevşehir olduğuna dikkat çeken Vali Fidan, “Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yılda en fazla 60 gün uçuş yapılabilmektedir. Kapadokya bölgesindeki uçuş sayısına en yakın sayılabilecek ticari uçuşlar Kenya’da yapılmakta olup; Kenya’da günde yaklaşık 50 balonla yılın en fazla 120 gününde uçuş yapılabilmektedir. Ayrıca ticari balon uçuşlarının yoğun olduğu Avustralya ve Tanzanya’da yılda ortalama 120 gün uçuş yapılabilmektedir. Kapadokya tanıtmalı balon kalkış alanlarından, 2023 yılında uçuş yapılabilen 218 günde 27 bin 425 balonla, 615 bin 63 kişi balon uçuşuna katılmıştır. 2024 yılının ilk 4 ayında ise uçuş yapılabilen 62 günde 6 bin 706 balonla 155 bin 153 kişi balon uçuşuna katılmış olup ilk 4 aylık dönemde 2023 yılına göre yolcu sayısında yüzde 57 artış olmuştur “ ifadelerini kullandı.