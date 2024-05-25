Müsavat Dervişoğlu: Tencerede yemek değil, dert kaynıyor (2)

NEVŞEHİRBELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray ilindeki çeşitli ziyaretlerinin ardından Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Dervişoğlu, "Bizim belediye başkanımız, belediye başkanlığı seçimini parti rozetiyle sürdürdü ve kazandı. Ama belediye başkanlığını kazandıktan sonra artık parti rozetini çıkardı. Nevşehir'e hizmet etmek yolculuğunu sürdürdü. Tarafsızca sürdürebilmek adına ay yıldızlı rozetle dolaşacak. Bugünün bir önemi var. Nevşehir Belediyesi tabelasına 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresini koymadı diye eleştiriliyordu. Burada Sayın Başkanın eleştirilecek bir yanı yok. Bu, bizim ziyaretimizin gecikmesiyle alakalı bir durumdur. Çünkü belediye başkanı olarak seçildiği gün bana, 'belediye binasındaki tabelaya Türkiye Cumhuriyeti'ni ekleyeceğim gün sizi yanımda görmek istiyorum' demişti. Ben de bugün o sözü yerine getirmek için buradayım. Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti elbette ki iki harften ibaret değildir. Cumhuriyetin değerleri, kazanımları, bize yüklediği sorumluluklar ve geleceğe koyduğu vizyonu vardır. O sebeple bugün, Nevşehir Belediyesi'nin tabelasına koyacağımız Türkiye Cumhuriyeti ibaresi aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıktığımızın da bir delili olarak tarihe geçecektir" dedi.

'HİÇ KİMSE BUNDAN SONRAKİ DÖNEM İÇİN NEVŞEHİR'İ YOK SAYMASIN' Nevşehir'in kendi kültürel değerleriyle ve değerleri koruma iradesiyle Türkiye'de çok önemli izler bırakacak işlere imza atacağını belirten Dervişoğlu, "Bu işlere Belediye Başkanımızın da öncülük yapacağına eminim. Bundan sonraki süreçte Nevşehir Belediyesi'nin hakkını hukukunu elbette ki Nevşehirliler layıkıyla savunuyorlar ama İYİ Parti Genel Başkanı ve Genel İdare Kurulu Başkanlık Divanı üyelerimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekili arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanımızın yanında duracağız. Hiç kimse bundan sonraki dönem için Nevşehir'i yok saymasın. Nevşehir Türkiye'de parlayan bir güneş ve yıldız gibi kendini gösterecektir. Bunu nasıl yapacak acaba diye tereddütte olanlar varsa mazisi kendisine kefil bir belediye başkanımız var. O belediye başkanımız hizmetlerini artan bir biçimde sürdürecek. Biz de onun her zaman yardımcısı ve destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.