Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Almanya vatandaşı, Nevşehir'de yakalandı

INTERPOL tarafından Almanya'da, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan A.B., Nevşehir'de gözaltına alındı. A.B.'nin 1999'da Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı A.B.'nin ilçede Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Şüpheli A.B.'nin 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldığı bildirildi.