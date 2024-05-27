Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Almanya vatandaşı, Nevşehir'de yakalandı

        INTERPOL tarafından Almanya'da, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Almanya vatandaşı, Nevşehir'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        INTERPOL tarafından Almanya'da, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan A.B., Nevşehir'de gözaltına alındı. A.B.'nin 1999'da Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı A.B.'nin ilçede Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Şüpheli A.B.'nin 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Nevşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Kapadokya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda turistlere yöresel lezzet ikramı
        Kapadokya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda turistlere yöresel lezzet ikramı
        Almanya'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan zanlı Nevşehir'de yakalandı
        Almanya'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla aranan zanlı Nevşehir'de yakalandı
        44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Nevşehir'de başla...
        44. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Nevşehir'de başla...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nevşehir'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Nevşehir'de konuştu: