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        Sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

        NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde fırına ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Necati Dikici (58), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:50
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        Sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı
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        NEVŞEHİR’in Acıgöl ilçesinde fırına ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Necati Dikici (58), yaralandı.

        Acıgöl ilçesinde sabah saatlerinde fırına ekmek almaya giden Necati Dikici, bir banka şubesinin yanına geldiği sırada sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Karnından ve kolundan yaralanan Dikici, çevredekilerin müdahalesi ile köpeklerden kurtuldu. Necati Dikici, kendi imkanları ile Acıgöl Devlet Hastanesi'ne gitti.

        Olay sırasında çok korktuğunu belirten Necati Dikici, “Sabah ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Yere düştüm. Bana saldıran köpekler 8-10 taneydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir çare bulsun, biz sokağa çıkamıyoruz. Çevreden gelen 8-10 kişi beni kurtardı. Buna önlem alınmasını istiyoruz. Kolumu, karnımı parçaladı. Çevredekiler ambulans çağırdı. Ama ambulans gelmeden arkadaşlar beni bir araçla hastaneye götürdüler. Artık sokağa çıkamam" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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