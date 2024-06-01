Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı

TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kaçak yapıların yıkım işlemleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Kapadokya bölgesinde 2 yıl ara verilen kaçak yapıların yıkımı yeniden başladı. Çalışma kapsamında, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı olarak ilave eklentileri bulunan yapıların kaçak bölümleri, kesin yapılaşma yasağı bulunan sit alanlarında peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamı kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda, Nevşehir’in Uçhisar beldesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaçak olarak yapıldığı belirlenen tek katlı bir otelin eklenti bölümü yıkıldı.