Yardım derneğinin deposundan hırsızlığa 2 gözaltı

NEVŞEHİR'de Cansuyu Derneği'ne ait depoya girip, yardım malzemelerini çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Volkan Sokak'taki Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. Derneğin Nevşehir deposu olarak kullandığı binaya gelen görevliler, kapı ve pencerelerin kırılarak içeri girildiğini fark etti. Görevliler, depodaki incelemede çeşitli malzemelerle kurban bağış paralarının çalındığını görünce polise başvurdu. İhbarla depoya sevk edilen polis ekipleri, aynı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasından E.Y. ve S.A.'nın binanın dış duvarından depoya girip, valizlerle ayrıldıklarını belirledi. Kameralardan tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.