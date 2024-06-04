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        Balayı için geldiği otelde kalp krizinden öldü

        SİVAS'taevlendikten sonra balayı için Nevşehir'e gelen Nazlı Can Göksu (21), eşi ile kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:55
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        Balayı için geldiği otelde kalp krizinden öldü
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        SİVAS'taevlendikten sonra balayı için Nevşehir'e gelen Nazlı Can Göksu (21), eşi ile kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Sivas'ta 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya geldi. Eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbarla gelen ekipler, Göksu'yu Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göksu, burada kurtarılamadı. Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Göksu'nun cenazesinin, Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı. Otel odasına geçtiklerinde kalp krizi geçirip, vefat etmiştir. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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