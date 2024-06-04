Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da 13 kaçak yapı yıkıldı

        NEVŞEHİR'de kaçak olduğu belirlenen 11 iglo ev ile 2 betonarme yapı yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da 13 kaçak yapı yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'de kaçak olduğu belirlenen 11 iglo ev ile 2 betonarme yapı yıkıldı.

        UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapıldığı belirlenen betonarme ve iglo evlerin yıkımını sürdürüyor. Uçhisar, Göreme, Ortahisar ve Ürgüp'te konaklama amaçlı inşa edilen 11 iglo ev ile 2 betonarme kaçak yapı yıkıldı. Ayrıca bölgedeki 500 kaçak yapının da yıkılacağı öğrenildi. Yıkım çalışmaları için jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da kaçak inşa edilen konaklama tesisi yıkıldı
        Kapadokya'da kaçak inşa edilen konaklama tesisi yıkıldı
        Balayı için geldiği otelde kalp krizinden öldü
        Balayı için geldiği otelde kalp krizinden öldü
        Nevşehir'de 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi
        Nevşehir'de 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi
        Kapadokya'da balayı tatilinde fenalaşan gelin hayatını kaybetti
        Kapadokya'da balayı tatilinde fenalaşan gelin hayatını kaybetti
        Nevşehir'de 20 Temmuz Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yenilendi
        Nevşehir'de 20 Temmuz Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yenilendi
        Boğazına kaçan erik nedeniyle hayatını kaybeden çocuk Nevşehir'de toprağa v...
        Boğazına kaçan erik nedeniyle hayatını kaybeden çocuk Nevşehir'de toprağa v...