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        Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:20
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        Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
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        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 16 adrese 106 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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