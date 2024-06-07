Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 16 adrese 106 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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