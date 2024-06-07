Nevşehir'de sağanak sele neden oldu

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, Mustafapaşa köyü ve Kaymaklı Beldesi'nde sele neden oldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle bazı yerlerde su baskınları meydana geldi. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.