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        Sınava gidenlerin içinde bulunduğu 3 araç zincirleme kaza yaptı; öğrencileri polis yetiştirdi

        NEVŞEHİR'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak öğrencileri taşıyan 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 öğrenci sınava dakikalar kala polis aracıyla yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:50
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        Sınava gidenlerin içinde bulunduğu 3 araç zincirleme kaza yaptı; öğrencileri polis yetiştirdi
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        NEVŞEHİR’de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak öğrencileri taşıyan 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 öğrenci sınava dakikalar kala polis aracıyla yetiştirildi.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. YKS'ye girecek öğrencileri taşıyan Yaşar Bilgi idaresindeki 34 EK 2138 plakalı otomobil, Uygun Özden yönetimindeki 50 ACE 484 plakalı otomobil ve Fatih Çalışkan’ın kullandığı 68 AAJ 987 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Üniversite sınavına girecek 3 öğrenci, polis araçları ile okullarına dakikalar kala yetiştirildi. Kaza yapan Uygun Özden, "Sınava gidiyorduk. Öndeki araç durdu, ben normal duruşumu yaptım. Arkadaki araç biraz hızlıydı bana vurdu. Öyle olunca ben de önümdeki araca vurdum. Kazada çok şükür kimsenin canında bir şey yok. Çocuklar emniyetin araçları ile okullara götürüldü" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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