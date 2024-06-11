Bayram tatilinde Kapadokya'da yüzde 90 doluluk bekleniyor

TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 9 günlük bayram tatili hazırlıkları tamamlandı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "9 günlük tatil ile Kapadokya bölgesinde doluluk oranlarımızın yüzde 85-90'ların üzerine ulaşabileceğine inanıyorum" dedi.

Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. 9 günlük bayram tatilinde, Nevşehir il merkezi ile ilçe, belde ve köylerde bulunan 673 konaklama tesisi, misafirlere hizmet sunacak. Kurban Bayramı'nın yaklaştığını belirten KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya'da yüzde 65 civarında doluluk devam ediyor. Haziran ayı içinde beklentilerimizi karşılıyor. Fakat önümüzdeki günlerde 9 günlük bir bayram tatili var. Kapadokya bilindiği üzere alternatifi olmayan bir bölge. Yaz mevsimi nedeniyle deniz mevsimi açılacak ama; Kapadokya yaz da olsa kış da olsa tüm sezonu kucaklayan bir bölge. Burası, misafirlerin dolu dolu bayram tatilini geçirebileceği bir bölge. 9 gün tabii ki uzun bir tatil. İç pazardaki konuklarımızın, Kapadokya bölgesini kısa geçiş noktası olarak kullanabileceklerini tahmin ediyorum" dedi.