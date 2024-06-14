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        Kapadokya'da jandarmanın 185'inci kuruluş yılı logolu balon havalandı

        JANDARMA Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185'inci yılında Kapadokya'da, jandarma brövesi ve 185'inci yıl logosu bulunan özel tasarımlı sıcak hava balonu havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 08:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:20
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        Kapadokya'da jandarmanın 185'inci kuruluş yılı logolu balon havalandı
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        JANDARMA Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185'inci yılında Kapadokya'da, jandarma brövesi ve 185'inci yıl logosu bulunan özel tasarımlı sıcak hava balonu havalandı.

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesine, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümüne nedeniyle özel hazırlanan sıcak hava balonu alana getirildi. Üzerinde jandarma brövesi ve 185'inci yıl logosu bulunan özel tasarım sıcak hava balonu Avanos ilçesine bağlı Çavuşin yakınlarında yaklaşık bir saat süzüldü. Sabah saatlerinde alana gelen İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ve diğer askeri personeller, hazırlanan özel tasarımlı balonu izledi.

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