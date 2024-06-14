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        Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Kapadokya'da 'yoga' etkinliği

        HİNDİSTAN'ınAnkara Büyükelçiliği tarafından Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya'da yoga etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:05
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        Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Kapadokya'da 'yoga' etkinliği
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        HİNDİSTAN'ınAnkara Büyükelçiliği tarafından Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya'da yoga etkinliği düzenlendi.

        Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2014'te kabul edilen Uluslararası Yoga Günü'nün 10'uncu yılı nedeniyle, Avanos ilçesine bağlı Paşabağları Ören Yeri'nde program düzenlendi. Programa, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç, Kapadokya Turistlik İşletmeciler Derneği Başkanı Tevfik Ölmez ve vatandaşlar katıldı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey, yoganın önemine dikkat çekerek, insanlar tarafından fiziksel sağlık ve bağışıklığı artırmak için kullanıldığına değindi.

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