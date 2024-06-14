Kamuyu 2,5 milyon TL zarara uğratan kooperatif dolandırıcılığında 15 gözaltı

NEVŞEHİR'inGülşehir ilçesinde usulsüz kredi kullandırarak kamuyu 2 milyon 589 bin TL zarara uğrattığı belirlenen Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin eski başkanı Faruk G., müdürü Ümit E., eski yönetim kurulu üyesi Erkan Ü. ile usulsüz kredi kullanan 12 kişinin aralarında olduğu toplam 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. 6 ay süren çalışmalar sonucu kooperatifin kefaleti ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca faiz desteği sağlanan işletme kredisinin usulsüz şekilde kooperatif yöneticisi ve bazı yetkililerinin hesabına aktarıldığı tespit edildi. Söz konusu dönemde 4 milyon 614 bin TL kredi kullanıldığı ve kamunun 2 milyon 589 bin TL zarara uğratıldığı belirlendi. Aralarında kooperatifin eski başkanı Faruk G., müdürü Ümit E., eski yönetim kurulu üyesi Erkan Ü. ile usulsüz kredi kullanan 12 kişinin aralarında olduğu toplam 15 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Faruk G. ve Ümit E. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğerleri serbest bırakıldı.