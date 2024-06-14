Nevşehir'de kuvvetli rüzgarda çatı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Esentepe Mahallesi Güzelbahçe sokakta bulunan 5 katlı Elif Apartmanı'nın çatısını uçurdu. Çatıdan uçan parçalar sokak üzerinde park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından apartmanın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri zarar gören binaların çevresinde önlem aldı.

NEVŞEHİR'de,akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki araçlar zarar gördü.

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