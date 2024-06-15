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        Kapadokya'yı 5 ayda 1 milyon 660 bin turist ziyaret etti

        NEVŞEHİRValisi Ali Fidan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın ilk 5 ayında 1 milyon 660 bin turistin ziyaret ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:50
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        Kapadokya'yı 5 ayda 1 milyon 660 bin turist ziyaret etti
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        NEVŞEHİRValisi Ali Fidan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı yılın ilk 5 ayında 1 milyon 660 bin turistin ziyaret ettiğini söyledi.

        Nevşehir Valiliği'nde geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlere ilişkin açıklamada bulunan Nevşehir Valisi Ali Fidan, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram tatili geçirebilmesi için her türlü tedbirin, en ince detayına kadar değerlendirilerek alındığını belirtti. Kapadokya bölgesinin Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyleyen Vali Fidan, "Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık bulundurulan müze, ören yeri ve yer altı şehirlerini bu yılın ocak- mayıs döneminde 1 milyon 660 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgemizde bu oran ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 bir artış sağlandı. Bu rakamlar da halen bölgemizin, ülkemizde en önemli destinasyon merkezlerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Kurban Bayramı tatili süresince de bölgedeki konaklama tesislerinde yüzde 80-90 oranında bir doluluğun ortaya çıkmasını tahmin ediyoruz" dedi.

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