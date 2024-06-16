Nevşehir'de acemi kasaplar hastaneye koştu

Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı. Kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gidenlerden bazıları, ilk müdahalenin ardından başka hastanelere sevk edildi.

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