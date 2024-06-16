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        Nevşehir'de acemi kasaplar hastaneye koştu

        NEVŞEHİR'de bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:25
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        Nevşehir'de acemi kasaplar hastaneye koştu
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        NEVŞEHİR'de bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

        Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı. Kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gidenlerden bazıları, ilk müdahalenin ardından başka hastanelere sevk edildi.

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