Nevşehir'de traktör ile turistlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 10 yaralı

NEVŞEHİR'de, turistlerin taşındığı servis minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ürgüp ilçesi Üçgüzeller mevkisi yakınlarında meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 50 ABR 028 plakalı, turistlerin taşındığı servis minibüsü ile aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YN 923 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, traktörün römorkuna çarpan servis ve traktörde bulunan 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.