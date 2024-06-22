Sıcak hava balonu, ters rüzgarda kayalıklara indi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu iniş sırasında rüzgar tersten esince kayalıkların arasına indi. Kayalıklara sıkışan balondaki 22 kişi tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde, Kapadokya bölgesindeki Göreme beldesinde meydana geldi. 20 turist, pilot ve pilot yardımcısının bulunduğu sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat gökyüzünde kaldıktan sonra inişe geçti. Bu sırada ters rüzgarın etkisiyle sıcak hava balonu, vadi yamacındaki kayalıkların arasına iniş yaptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yara almayan balondakiler tahliye edildi. Kayalıklara sıkışan balon, görevliler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sıcak hava balonunun kayalıkların arasında kalma anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.