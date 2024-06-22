Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Sıcak hava balonu, ters rüzgarda kayalıklara indi

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu iniş sırasında rüzgar tersten esince kayalıkların arasına indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava balonu, ters rüzgarda kayalıklara indi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu iniş sırasında rüzgar tersten esince kayalıkların arasına indi. Kayalıklara sıkışan balondaki 22 kişi tahliye edildi.

        Olay, sabah saatlerinde, Kapadokya bölgesindeki Göreme beldesinde meydana geldi. 20 turist, pilot ve pilot yardımcısının bulunduğu sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat gökyüzünde kaldıktan sonra inişe geçti. Bu sırada ters rüzgarın etkisiyle sıcak hava balonu, vadi yamacındaki kayalıkların arasına iniş yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yara almayan balondakiler tahliye edildi. Kayalıklara sıkışan balon, görevliler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sıcak hava balonunun kayalıkların arasında kalma anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da ters rüzgarla karşılaşan balon kayalıklara iniş yaptı
        Kapadokya'da ters rüzgarla karşılaşan balon kayalıklara iniş yaptı
        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Nevşehir'de biçerdöverle hasat yaptı
        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Nevşehir'de biçerdöverle hasat yaptı
        Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yıl sonunda...
        Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yıl sonunda...
        Avanos'taki atölyesinde çamura şekil veren sanatçı, kişiye özel heykel üret...
        Avanos'taki atölyesinde çamura şekil veren sanatçı, kişiye özel heykel üret...
        Evliliklerinin unutulmaz olmasını isteyen çiftlerin "gökyüzünde nikah"a ilg...
        Evliliklerinin unutulmaz olmasını isteyen çiftlerin "gökyüzünde nikah"a ilg...
        Nevşehir'de traktör ile turistlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 10 yaralı
        Nevşehir'de traktör ile turistlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 10 yaralı