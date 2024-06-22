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        Tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu; baba- oğul öldü, bir oğul da ağır yaralı

        NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 22:43 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:45
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        Tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu; baba- oğul öldü, bir oğul da ağır yaralı
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        NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde R.D. (41), aralarında husumet bulunan Hamza (55) ve oğulları Şahin (30) ile Murat Taş'ı tabancayla vurdu. Hamza olay yerinde, oğlu Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı Murat Taş ise tedaviye, şüpheli R.D. de gözaltına alındı. 

        Olay, saat 20.30 sıralarında Derinkuyu ilçesinde, bir tarım arazisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamza, oğulları Şahin ve Murat Taş ile husumetlileri R.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.D., baba Hamza ve oğulları Şahin ile Murat'ı tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde baba Hamza Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise Derinkuyu İlçe Devlet Hastanesi ve Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Taş da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Murat Taş'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli R.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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