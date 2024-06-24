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        Kapadokya'da kayaların arasına sıkışan balonun pilotu: En acil ve emniyetli inişi gerçekleştirdik

        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 2 gün önce ters rüzgarın esmesiyle kayalıkların arasına inerek sıkışan sıcak hava balonunun pilotu Caner Uzun (45), olay anında yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:30
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        Kapadokya'da kayaların arasına sıkışan balonun pilotu: En acil ve emniyetli inişi gerçekleştirdik
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        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 2 gün önce ters rüzgarın esmesiyle kayalıkların arasına inerek sıkışan sıcak hava balonunun pilotu Caner Uzun (45), olay anında yaşadıklarını anlattı. Uzun, "Saat 06.00 sıralarında inişi planladık. İnişi planlarken rüzgarın yön değiştirmesi ile balon tepkimesi değişti. En acil ve emniyetli inişi gerçekleştirdik. Misafirlerimiz, burunları kanamadan sepetten çıkarıldı. Şu an tatillerini sürdürüyorlar" dedi.

        Olay, 22 Haziran'da sabah saatlerinde Kapadokya bölgesindeki Göreme beldesinde meydana geldi. 20 turist, pilot ve pilot yardımcısının bulunduğu sıcak hava balonu, yaklaşık 40 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra inişe geçti. Bu sırada ters rüzgarın etkisiyle sıcak hava balonu, vadi yamacındaki kayalıkların arasına iniş yaptı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yara almayan balondakiler, tahliye edildi. Kayalıklara sıkışan balon, görevliler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sıcak hava balonunun kayalıkların arasında kalma anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        BALON PİLOTU DHA'YA KONUŞTU

        Balon pilotu Caner Uzun, iniş sırasında yaşanan gelişmeleri DHA'ya aktardı. Pilot Uzun, "Kapadokya bölgesinde yaklaşık 15 yıldır balon pilotluğu yapıyorum. Bugüne kadar herhangi bir kaza veya olaylı vakamız gerçekleşmedi. Sıcak hava balonlarında da uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kapadokya bölgesi, bu uçuşlar için en güvenli bölgelerden birisi. O günde saat 05.20'de Paşabağ bölgesinden kalktık. Saat 06.00 sıralarında inişi planladık. İnişi planlarken rüzgarın yön değiştirmesi ile balon tepkimesi değişti. En acil ve emniyetli inişi gerçekleştirdik. Yolcularımızın çoğu yabancı uyruklu, yaşlı ve gençlerden oluşuyordu. Hastaneye bile gitmeden yanımızdan ayrıldılar. Misafirlerimiz, burunları kanamadan sepetten çıkarıldı. Şu an tatillerini sürdürüyorlar" dedi.

        'SOĞUKKANLI VE DENEYİMLİ OLMAK, AVANTAJ SAĞLAR'

        Olası bir kaza sırasında pilotların soğukkanlı ve deneyimli olması gerektiğini belirten Uzun, şöyle konuştu: "Uçuş sırasında bu tür hava kırılmalı uçuşlar ve bazı aksilikler olabiliyor. Bunun için soğukkanlı ve deneyimli olmak, bölgeyi tanımak, balon uçuşunu tanımak avantaj sağlar. 'Bu tarz durumlar olamaz' diyemem ama olduğu takdirde de en az zayiatla üstesinden gelinebilir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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