Sosyal medyada çocuk istismarına tutuklama (2)

TUTUKLANDI

Nevşehir'inÜrgüp ilçesinde, 6 yaşındaki erkek kuzeni Ö.H.N.'yi dudağından öptüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaştıktan sonra cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Duygu Özgül Kalebayır (20), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Duygu Özgül Kalebayır, paylaştığı videoda kuzeni Ö.H.N.'ye 'öyle olmaz ben dudak seviyorum, dudak seviyorum benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz, bir tane daha öpüşelim' dediği görüldü. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.