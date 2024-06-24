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        Sosyal medyada çocuk istismarına tutuklama (2)

        TUTUKLANDINevşehir'inÜrgüp ilçesinde, 6 yaşındaki erkek kuzeni Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:35
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        Sosyal medyada çocuk istismarına tutuklama (2)
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        TUTUKLANDI

        Nevşehir'inÜrgüp ilçesinde, 6 yaşındaki erkek kuzeni Ö.H.N.'yi dudağından öptüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaştıktan sonra cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Duygu Özgül Kalebayır (20), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Duygu Özgül Kalebayır, paylaştığı videoda kuzeni Ö.H.N.'ye 'öyle olmaz ben dudak seviyorum, dudak seviyorum benim dudağım ora mı? Beni öptün mü sen şimdi? Yaladın sanki biraz, bir tane daha öpüşelim' dediği görüldü. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.

        Görüntülerin yayınlandığı sosyal medya platformu ise Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimiyle kapatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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