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        Emlakçıdan topraktan ev satışı vaadiyle 90 milyon TL'lik vurgun; anne ve oğlu gözaltında

        NEVŞEHİR'de, emlakçı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:00
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        Emlakçıdan topraktan ev satışı vaadiyle 90 milyon TL'lik vurgun; anne ve oğlu gözaltında
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        NEVŞEHİR’de, emlakçı A.K.İ. (31) ve annesi Y.İ. (54) topraktan ev satışı vaadi ile 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kentte, emlakçılık yapan A.K.İ. ve annesi Y.İ., topraktan ev satışı vaadiyle çok sayıda kişiye satış gerçekleştirdi. Dairelerin teslim edilmemesi üzerine hak sahipleri polis merkezine şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli anne ile oğlunun 57 kişiyi toplam 90 milyon TL dolandırdığını belirledi. Bu kapsamda 2 şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Anne ve oğlu gözaltına alınarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        A.K.İ. ve annesi Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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