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        Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

        NEVŞEHİR'de, dengesini kaybedip bir iş merkezinin yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen İsa Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 01:51 Güncelleme: 30.06.2024 - 01:55
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        Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı
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        NEVŞEHİR'de, dengesini kaybedip bir iş merkezinin yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen İsa Y. (63), yaralandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, saat 23.30 sıralarında Beddik Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinin arkasında bulunan üzeri açık havalandırma boşluğunun kenarına oturan İsa Y., dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen İsa Y., yaralandı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsa Y., yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından düştüğü yerden merdiven yardımıyla çıkarıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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