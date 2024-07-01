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        Babaannesini yaralayıp, birlikte yaşadığı kişiyi öldürdü

        NEVŞEHİR'de E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:55
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        Babaannesini yaralayıp, birlikte yaşadığı kişiyi öldürdü
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        NEVŞEHİR’de E.Y (18), babaannesi A.Y.’nin dini nikahla birlikte yaşadığı Necmettin Eksil’i (74) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. A.Y.’yi de yaralayan E.Y., polise teslim olurken, olayla ilgisi olduğu belirtilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., babaannesi A.Y.’ ile dini nikahla birlikte yaşayan Necmettin Eksil ile tartışmaya başladı. E.Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Eksil’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eksil ve kavgayı ayırmaya çalışan babaanne A.Y. yaraladı. Necmettin Eksil ve A.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Necmettin Eksil, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne A.Y.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        E.Y., polis merkezine giderek teslim olurken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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