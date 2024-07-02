Babaannesini yaralayıp, birlikte yaşadığı kişiyi öldüren şüpheli adliyede

NEVŞEHİR'de, babaannesi A.Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) bıçaklayarak öldüren, A.Y.'yi de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y. (18) ile 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., babaannesi A.Y. ile dini nikahla 1 haftadır birlikte yaşayan Necmettin Eşsiz ile tartıştı. E.Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necmettin Eşsiz'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eşsiz ve kavgayı ayırmaya çalışan babaanne A.Y. yaralandı. Eşsiz ve A.Y., ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Necmettin Eşsiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne A.Y.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.