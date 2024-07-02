Babaannesini yaralayıp, birlikte yaşadığı kişiyi öldüren şüpheli adliyede (2)

Nevşehir'de,babaannesi A.Y.yi bıçakla yaralayıp, dini nikahla birlikte yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) de öldüren Emir Yetişir (18), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası A.Y., amcası M.Y. ve kuzeni M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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