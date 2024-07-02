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        Babaannesini yaralayıp, birlikte yaşadığı kişiyi öldüren şüpheli adliyede (2)

        TUTUKLANDINevşehir'de,babaannesi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 21:53 Güncelleme: 02.07.2024 - 21:55
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        Babaannesini yaralayıp, birlikte yaşadığı kişiyi öldüren şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Nevşehir'de,babaannesi A.Y.yi bıçakla yaralayıp, dini nikahla birlikte yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) de öldüren Emir Yetişir (18), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası A.Y., amcası M.Y. ve kuzeni M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayda hayatını kaybeden Necmettin Eşsiz, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Babaanne A.Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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