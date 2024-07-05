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        Eski sevgilisinin park halindeki otomobiline kamyonetle çarpıp, yaya olarak kaçtı

        NEVŞEHİR'de Hüseyin T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 00:36 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:40
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        Eski sevgilisinin park halindeki otomobiline kamyonetle çarpıp, yaya olarak kaçtı
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        NEVŞEHİR'de Hüseyin T., yol kenarına park ettiği otomobilin dışında 2 arkadaşıyla oturan eski sevgilisin aracına kamyonetle çarptı. Otomobilin ağır hasar gördüğü olayda şarampole savrulan kamyoneti olay yerinde bırakan Hüseyin T., yaya olarak kaçtı.

        Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Nevşehir Kalesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre T.O. isimli kadın, beraberinde 2 kadın arkadaşıyla birlikte 50 AG 201 plakalı otomobiliyle Nevşehir Kalesi yakınlarında durdu. 3 kadın araçtan aldıkları kamp sandalyelerine oturup manzara seyrederken, T.O.’nun eski sevgilisi Hüseyin T., yönetimindeki 50 ET 363 plakalı kamyonetle olay yerine geldi. Hüseyin T., içerisinde kimsenin bulunmadığı T.O.’ya ait otomobile, kamyonetiyle hızla çarptı. Kadınlar panikle kaçışırken, çarpışmanın şiddetiyle kamyonet şarampole savruldu. Olayda yaralanan olmazken Hüseyin T. kamyoneti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

        Panik ve korku yaşayan kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin ağır hasar gördüğü olayla ilgili şüpheli Hüseyin T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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