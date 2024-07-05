Eski sevgilisinin park halindeki otomobiline kamyonetle çarpıp, yaya olarak kaçtı

Panik ve korku yaşayan kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin ağır hasar gördüğü olayla ilgili şüpheli Hüseyin T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Nevşehir Kalesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre T.O. isimli kadın, beraberinde 2 kadın arkadaşıyla birlikte 50 AG 201 plakalı otomobiliyle Nevşehir Kalesi yakınlarında durdu. 3 kadın araçtan aldıkları kamp sandalyelerine oturup manzara seyrederken, T.O.’nun eski sevgilisi Hüseyin T., yönetimindeki 50 ET 363 plakalı kamyonetle olay yerine geldi. Hüseyin T., içerisinde kimsenin bulunmadığı T.O.’ya ait otomobile, kamyonetiyle hızla çarptı. Kadınlar panikle kaçışırken, çarpışmanın şiddetiyle kamyonet şarampole savruldu. Olayda yaralanan olmazken Hüseyin T. kamyoneti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

NEVŞEHİR'de Hüseyin T., yol kenarına park ettiği otomobilin dışında 2 arkadaşıyla oturan eski sevgilisin aracına kamyonetle çarptı. Otomobilin ağır hasar gördüğü olayda şarampole savrulan kamyoneti olay yerinde bırakan Hüseyin T., yaya olarak kaçtı.

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