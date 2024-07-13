Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı

        NEVŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin müstakil evin bahçesine girdiği kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 04:16 Güncelleme: 13.07.2024 - 04:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin müstakil evin bahçesine girdiği kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında 350 Evler Mahallesi Bayır Sokakta meydana geldi. Nurten D. (40) yönetimindeki 60 ADA 477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Neziha Ş.'nin müstakil evinin bahçesine girdi. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Aysu D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

        Otomobil vinç yardımıyla bahçeden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kuyu-8 operasyonu: Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
        Kuyu-8 operasyonu: Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        Ciro Immobile İstabul'da!
        Ciro Immobile İstabul'da!
        Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi
        Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi
        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İtalya'dan Türkiye'ye davet
        İtalya'dan Türkiye'ye davet
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!

        Benzer Haberler

        11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi
        11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Nevşehir'de baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan personele aşure ikramı
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan personele aşure ikramı
        Kapadokya'da yıl sonuna kadar 600'e yakın kaçak ve uygunsuz yapı kaldırılac...
        Kapadokya'da yıl sonuna kadar 600'e yakın kaçak ve uygunsuz yapı kaldırılac...