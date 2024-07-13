Nevşehir'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında 350 Evler Mahallesi Bayır Sokakta meydana geldi. Nurten D. (40) yönetimindeki 60 ADA 477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Neziha Ş.'nin müstakil evinin bahçesine girdi. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Aysu D. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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