Ekrem İmamoğlu: Arnavutluk ve Tiran, Bektaşi geleneğinin çok önemli bir merkezidir
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tiran Belediye Başkanı arkadaşım Erion bugün burada.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tiran Belediye Başkanı arkadaşım Erion bugün burada. Biliyorsunuz ki, Arnavutluk ve Tiran, Bektaşi geleneğinin çok önemli bir merkezidir. Orada da Balkan şehirlerinin yerel dinamiklerinin güçlü olması konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla mesele dünya çapında bir meseledir" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret edip, burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Nevşehir ve bütün coğrafyasını çok seviyorum ve dün akşam değerli dostum Erion, Tiran Belediye Başkanımızla burada sohbet ettik, doğası ve tarihi üzerine. Burası dünyada eşi benzeri çok az rastlanır olağanüstü bir coğrafya ve sadece doğası, tarihi değil, aynı zamanda maneviyatıyla da çok özel bir yerdeyiz. Benim bu bölgeyle açıkçası etkili bir tanışma dönemim, yaklaşık 12 yıl oldu. 12 yıldır her yıl ziyaret etmekten ve buraları dolaşmaktan, tanımaktan da çok mutluyum. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığıyla beraber bütün Türkiye'de yerel demokrasinin korunması ve en üst seviyede olabilmesi için de mücadele etmekle yükümlü biriyim" ifadelerini kullandı.
‘MİHMANDAR PROJESİ’ BAŞLATILDI
Hacıbektaş'a yapılan Mihmandar Projesi’nin katkılarından bahseden Başkan İmamoğlu, "Çok yakın zamanda başlattığımız ve Hacıbektaş'ı farklı bir konut projesiyle biraz daha güçlendirmek, renklendirmek arzumuz olmuştu. O dönemde Hacıbektaş Belediyesi'nin çıktığı ihaleden bir arsa satışını KİPTAŞ grubumuz aldı ve ‘Mihmandar’ isimli çok güzel bir projeyi başlattı. Bugün inşallah onun hayata geçişine hep beraber şahitlik edeceğiz. Hacıbektaş'ın altyapısı, üstyapısı ve birtakım düzenlemeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına çok değerli hizmetlerimiz oldu. Bu da onlardan biri olacak. Yine orada kalıcı hizmetlerin de olmasını istediğimiz aşevi, kreş gibi fonksiyonları da proje içinde Hacıbektaş'a hediye etmiş olacağız" diye konuştu.
'TÜRKİYE BU AKILDAN, BU ANLAYIŞTAN KAZANIR'
Herkesin başarılı olmasını istediğini belirten İmamoğlu, "Hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu ülkenin her beldesine, ilçesine, şehrine, seçilmiş her kişiliğine son derece saygı duyuyorum ve o saygıyla da herkesin başarılı olmasını diliyorum. İnanın dönem dönem hükümetin yapmış olduğu enteresan uygulamaları bazen gülerek izliyorum ve AK Parti'li bile belediyeyi ziyaret ettiğinde, 'Bu ilçede, beldede gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olmanı diliyorum. Ol ki, bir dahaki seçimde bizim partimiz senin karşına koyacağı rakiple daha başarıyı elde etmek için seninle mücadele etsin' diyorum. Türkiye bundan kazanır. Bu akıldan, bu anlayıştan kazanır" dedi.
'YERELİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇOK MÜCADELE EDECEĞİZ'
Ekrem İmamoğlu, yerel demokrasi ve yerelin güçlenmesi için çok mücadele edeceklerini söyleyerek, "Tiran Belediye Başkanı arkadaşım Erion bugün burada. Biz beraber Balkan Belediyeleri Birliği zirvesini kurduk. Kurucu ve ilk başkanı ben olmuştum. Ardından Atina Belediye Başkanı başkanlık yaptı. Şimdi Tiran belediye başkanı dönem başkanı. Mesela şubatta da Saraybosna Belediye Başkanı’na devredecek ve böyle devam ediyor. Biliyorsunuz ki, Arnavutluk ve Tiran, Bektaşi geleneğinin çok önemli bir merkezidir. İlişkilerimiz bu kadar yoğun. Orada da Balkan şehirlerinin yerel dinamiklerinin güçlü olması konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla mesele dünya çapında bir meseledir. Bu bağlamda coşkulu duygularıyla Rasim Başkanımızın da Nevşehir'de bu açılış gününün sabahında misafiri olmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.
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