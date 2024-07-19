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        Ekrem İmamoğlu: Arnavutluk ve Tiran, Bektaşi geleneğinin çok önemli bir merkezidir (2)

        'KİPTAŞHACIBEKTAŞ MİHMANDAR' PROJESİ TESLİM TÖRENİ YAPILDIİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaretinin ardından Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 'Kiptaş Hacıbektaş Mihmandar' projesi teslim törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:15
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        Ekrem İmamoğlu: Arnavutluk ve Tiran, Bektaşi geleneğinin çok önemli bir merkezidir (2)
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        'KİPTAŞHACIBEKTAŞ MİHMANDAR' PROJESİ TESLİM TÖRENİ YAPILDI

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaretinin ardından Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 'Kiptaş Hacıbektaş Mihmandar' projesi teslim törenine katıldı. Özenli bir projenin ortaya çıktığını söyleyen İmamoğlu, "Bu proje aslında buraya sadece bir konut projesi yapmak değil; aynı zamanda İstanbul'un dışından gelen insanların burada kalması, hatta daha çok misafirlerini ağırlaması yönünde özel bir alan oluştu. İçindeki kreşi önemsiyorum. Buradaki çocuklara eğitim hizmeti verecek. İş birliği içerisinde bir kreş eğitimini bizim de desteğimizle burada kreşi yaparız. Sosyal tesise ayırdığımız alanımız, buranın güçlü bir sivil toplumuyla birlikte hareket edebilir ve burayı o anlamda güçlü bir buluşma merkezine dönüştürebilir. Dolayısıyla bir yaşam merkezi hediye etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

        'BENİM EVİM, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EVİDİR'

        Proje öncesi yüklenici firma yöneticisi ve kendi aralarında satış sonrası ilk alışveriş için söz verdiklerini de belirten İmamoğlu, "Proje satışa çıktığında birbirimize söz vermiştik. Önce ilk alışverişi İbrahim Polat ağabeyimiz, ikinci konut alışını da ben söz vermiştim. Bir de söz verdik. Burada indirim-mindirim yok. Herkes buraya hakkını verecek. Dolayısıyla bu yapı sayesinde Hacı Bektaşlı oldum. Önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da öyle bir niyet söylemişti. Bir kere benim evim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evidir. Dolayısıyla bizim evimizin anahtarını bir tane değil, iki tane yaparız. Birini Sayın Kılıçdaroğlu'na veririz. Biri bizde kalır, hatta üçten sonra öbürünü de Özgür Özel'e veririz. Bu fırsatı kaçırmayayım, burada komşu olayım diyen özellikle İstanbul ve diğer şehirlerdeki dostlarımızı da bu projeye mihmandar olmaya davet ediyorum. Onlarla konuklarını ağırlasınlar" diye konuştu.

        'MEMLEKETİN FEDAKAR BELEDİYE BAŞKANLARI VAR'

        Türkiye'nin farklı yerlerindeki sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen İmamoğlu, "İnanın Ardahan'dan Sinop'a, Giresun'dan Hatay'a deprem bölgesinin de her noktasında sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ettik. Şimdi Nevşehir'deyiz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini teslim aldık. Bu görevi teslim aldığınız andan itibaren de Türkiye'de yerel demokrasinin hakkını, hukukunu korumak, vatandaşlarımızın yereldeki hakkını, hukukunu koruma konusunda da çok özenli davranmaya devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Memleketin fedakar belediye başkanları var. Hep beraber çok güzel hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. O bakımdan onlara mihmandarlık edeceğiz; hem kapsayıcılığımız hem kucaklayıcılığımız memleketimize ve memleketimizin dışına kadar uzasın" dedi.

        'TİRAN, HACI BEKTAŞ'IN MERKEZİ'

        Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ise "Tiran, Balkanlar'da Hacı Bektaş'ın merkezi. Belediye başkanı olarak insanları bir araya getirmenin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Buradaki konutları ve mağazaları görmekten büyük mutluluk duyuyorum. En önemlisi de burada bir kreş ve eğitim alanı görmekten çok mutluyum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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